Kiosque360. Le Fonds d’équipement communal (FEC) prépare sa mue. L’institution travaille actuellement sur un nouveau plan de développement stratégique qui vise, entre autres, à la transformer en banque.

Le Fonds d’équipement communal (FEC) travaille sur un nouveau plan de développement stratégique, nous apprend Aujourd’hui Le Maroc dans sa publication de ce 28 décembre. Les équipes du FEC prépare d’ores et déjà, en effet, une étude pour l’élaboration de ce plan. Cette nouvelle feuille de route vise à élargir les compétences du fonds pour lui conférer le rôle d’une banque. Il s'agit donc d'élaborer un projet de loi y afférent, en prévoyant une nouvelle appellation à cette institution.

Selon le journal, le nouveau plan permettra aussi de contrôler le coût de la mobilisation de ses ressources financières et de renforcer l’assistance technique au profit des collectivités territoriales, dans le but de les aider dans l’élaboration de leurs projets de développement. La nouvelle vision du FEC sera basée sur les axes essentiels que sont la gouvernance, la réduction des taux d’intérêt, le financement, l’accompagnement, l’appui, l’évaluation, le suivi et la gestion des crédits. Le quotidien précise que les groupes parlementaires ont relevé plusieurs dysfonctionnements du FEC, notamment en matière d’accompagnement des collectivités territoriales.

Les autres obstacles concernent, notamment, le système d’informatique non intégré et des taux d’intérêt toujours élevés. On note aussi qu’une recommandation portant sur la création d’un fonds central de garantie au profit du FEC, en vue de lui permettre de récupérer les dettes non honorées par les collectivités, a finalement été retirée, les impayés ne dépassent pas le taux de 0,3%. Un taux qui grimpe à 7% au niveau des banques commerciales. Dans les recommandations, le FEC est aussi invité à s’ouvrir sur d’autres formes de financement comme le financement participatif.