Kiosque360. Le paiement de taxes en ligne via les services des impôts prend de l'ampleur. Et le fisc cherche à rendre sa plateforme moins vulnérable aux attaques.

Le paiement de taxes en ligne via les services des impôts (SIMPL) gagne du terrain, nous apprend le quotidien Aujourd'hui le Maroc dans son édition du 30 août. Pour accompagner l'évolution fulgurante que connaît ce service et se prémunir contre les cyberattaques, l'administration fiscale procède actuellement au renforcement de son système de sécurité informatique, l'objectif étant de parer aussi bien aux éventuelles attaques informatiques qu'aux bugs qui pourraient survenir.

Ainsi, la Direction générale des impôts vient de lancer un appel d'offres pour un audit technique de sécurité. Il s'agira donc de vérifier les mesures de contrôle mises en place par le fisc, d'examiner la sécurité des données et d'évaluer la fiabilité des traitements. L'administration fiscale procédera également à l'évaluation du niveau de résistance des systèmes et des applications face à une attaque informatique et à la détection de bugs éventuels.

Le fisc compte donc mettre sur pied un plan d'action qui permettra de consolider les points forts et proposera des axes d'amélioration pour les points faibles de son système.

Cet audit vise à analyser en profondeur le système d'information pour identifier les vulnérabilités techniques éventuelles. Il s'agit d'améliorer l'environnement SIMPL et tous les aspects liés à la confidentialité des informations, l'intégrité et la disponibilité des systèmes.

Afin de tester la fiabilité du système informatique, des scénarios d'attaque préparés à l'avance, dans des conditions réelles comportant des tests d'intrusion externe, seront mis en place. La finalité étant d'examiner la capacité d'un attaquant externe à s'introduire dans le système de la DGI.