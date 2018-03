© Copyright : DR

La Direction générale des impôts (DGI) a annoncé, vendredi 2 mars, le lancement de ses pages officielles sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram, ainsi que d'une chaîne sur YouTube, répondant à la dénomination "DARIBATOUNA".

Ces pages, qui viennent compléter le dispositif déjà déployé, ont pour objectif de faciliter l’accès à l’information fiscale et sa compréhension, à travers la publication de vidéos de vulgarisation fiscale et de "posts" d’information, souligne la DGI dans un communiqué, précisant que les vidéos publiées sur Facebook et YouTube abordent de façon didactique des thématiques liées aussi bien à la fiscalité qu’à l’explication des nouvelles dispositions de la Loi de finances.

Les "posts" portent sur les nouveautés fiscales, les droits et obligations des contribuables et offrent des réponses et des éclaircissements concernant des situations fiscales particulières, explique la même source qui fait savoir que le contenu des publications est rédigé dans un style simple, en arabe dialectal, pour une meilleure compréhension.