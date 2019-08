© Copyright : DR

Kiosque360. En dépit de sa restructuration, la Zone Industrielle de Bensouda, à Fès, cumule les déboires. Nids de poule, chiens errants, pâturages: rien n'a disparu.

Mais qu’est-ce qui se passe avec la Zone Industrielle de Bensouda, à Fès? Dans son édition du jour, L’Économiste rapporte qu’en dépit de sa restructuration, les problèmes persistent. Nids de poule, chiens errants, pâturages, sont encore présents. Et pour cause! Les travaux de mise à niveau ont, d’après le journal, été ratés. La Zone Industrielle, qui s’étend sur 160 hectares, concentre 500 unités dont 230 entreprises à vocation industrielles et 300 à vocation artisanale.

Force est de constater que le projet, qui a coûté 69 millions de dirhams, a, selon le quotidien, tout bonnement été abandonné en raison, notamment, de problèmes de recouvrement. A cela s’ajoute l’insolvabilité de certains partenaires.

L’Économiste précise que l’enveloppe qui a été consacrée à la restauration (21,5 millions de dirhams) n’a pas totalement été débloquée par l’amicale de quartier qui n’a pas encore reversé sa participation, qui s’élève à 6,5 millions de dirhams. Cela a conduit à la non prise en charge de la réfection des principaux accès et de l’éclairage. Le coût, de 14 millions de dirhams, a finalement été financé par le ministère de l’Industrie.

Autre point cité par le quotidien: le faible taux d’emplois créés par la Zone Industrielle, soit à peine 2.000 emplois créés pour 12.000 projets.