Kiosque360. C’est en grande partie grâce aux produits de cession d'IAM que le déficit budgétaire s’est réduit. Remboursement TVA, hausse des dépenses de fonctionnement... Les détails.

Le budget de l’Etat se porte mal. Le niveau du déficit est important. Dans son édition du jour, L’Economiste relève un fort creusement du déficit budgétaire à 33,5 milliards de dirhams à fin août. «Sans les 4,4 milliards de dirhams de recettes de la cession d’une partie de la participation de l’Etat dans le capital d'Itissalat Al-Maghrib, il aurait été plus important», écrit le quotidien. L’objectif du gouvernement, qui cible un déficit de 3,9% du PIB, est mal engagé, même si le Haut-Commissariat au Plan semble plus «optimiste». Le HCP table sur un déficit budgétaire de 3,6%. En retraitant les privatisations, il culminerait à 4,5% du PIB contre 4,1% prévus par la banque centrale!

Le déficit à fin août reflète une hausse de 10% des dépenses de fonctionnement, hausse expliquée par un accroissement de 3,6% des charges du personnel et un bond des charges communes de 24,6%.

Bonne nouvelle: l'investissement s'est légèrement accéléré à 40,5 milliards de dirhams. «Au total, 55% du montant budgétisé a été réalisé, mais il faudra attendre les prochains mois pour voir si toute l'enveloppe sera consommée», écrit le quotidien.

Parallèlement, les remboursements TVA se sont accélérés pour culminer à 7,39 milliards de dirhams à fin août. Ceux-ci proviennent, comme le précise L’Economiste, à hauteur de 70% du budget général et de 30% du compte d’affectation spéciale «Part des collectivités territoriales dans le produit de la TVA».

Justement, la première source de recettes du budget général a drainé 38,5 milliards de dirhams nets au Trésor, même si elles sont en baisse de 1,6% suite à l’accélération des remboursements. «A l’intérieur, les recettes nettes de cette taxe se sont établies à 13,7 milliards de dirhams en baisse de 8,5%, alors qu’à l’import elle a pris 2,7%», remarque le journal qui affirme que le rendement de cette taxe est grevé par la multiplication d'exonérations et des "zones franches". Il faut savoir que 73% des déclarations de TVA ne donnent pas suite à un paiement, alors que 80% des recettes sont concentrées autour de 1,8% des contributeurs et 50% autour de trois secteurs d’activités, l’industrie (18%), le commerce (17%) et le secteur financier (15%).