© Copyright : DR

La Banque de financement et d'investissement d'Attijariwafa bank s’est distinguée dans trois catégories: Category Outperformer, Market Outperformer et Global Outperformer

Le Custody, ligne métier de la Banque de financement et d'investissement d'Attijariwafa bank vient d’être primé pour la première fois par le Global Custodian Magazine, recevant par la même occasion trois grands prix récompensant la qualité des services de toute la chaîne Titres, et ce au titre de l'exercice 2017.

La Banque de financement et d'investissement d'Attijariwafa bank a pu se démarquer dans trois catégories: Category Outperformer, Market Outperformer et Global Outperformer, grâce à un effort commercial soutenu, un traitement opérationnel de qualité couplé à un système d'information performant, souligne la banque dans un communiqué.



Attijariwafa bank a participé en 2017 à l'enquête qui couvre les marchés émergents (Agent Banks in Emerging Markets). Cette enquête vise à classifier la qualité de services offerte par les banques dépositaires par pays et de mettre en avant l'excellence et le succès de son activité.

- «Performance Supérieure Globale» (Red cup): la note moyenne d'Attijariwafa bank est supérieure à la moyenne sur l'ensemble du sondage.

- «Performance Supérieure» (Gold Crest) pour la partie Marché du questionnaire: la note du marché d'Attijariwafa bank est supérieure de la note moyenne des marchés du questionnaire ABEM 2017

- «Performance Supérieure» (White Star) pour la partie Catégorie du questionnaire: Attijariwafa bank a réalisé une performance supérieure dans une catégorie ou plus du questionnaire ABEM 2017



Magazine anglais bimensuel, le Global Custodian Magazine, est spécialisé dans l'industrie des Titres. Il fournit des informations quotidiennes sur l'industrie des services de titres, en particulier les banques dépositaires, mais également l'administration de fonds, le financement / prêt de titres, le private equity, les produits dérivés et autres sujets connexes.

Le magazine organise annuellement une enquête sur la qualité des services dépositaires offerts par les différentes banques au niveau mondial.