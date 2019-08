© Copyright : DR

Kiosque360. Le projet de loi N°15-18 trace le cadre d’un financement participatif qui implique le public dans la collecte de fonds en vue de financer l’entrepreneuriat et l’innovation pour soutenir l’émergence de projets sociaux.

Un nouveau mode de financement prend forme au Maroc. Le financement collaboratif connu par le «crowdfunding» viendra élargir la palette de l’offre disponible sur le marché national. Pas plus tard que jeudi dernier, le gouvernement a donné le feu vert à ce nouveau dispositif. C’est ce que nous apprend le quotidien Aujourd’hui le Maroc, dans sa livraison du 26 août.

Ainsi, le projet de loi relatif à ce financement a été adopté, appuyant les efforts et les initiatives des pouvoirs publics à renforcer l’inclusion financière au Royaume. Le projet de loi N°15-18 trace le cadre d’un financement participatif qui implique le public dans la collecte de fonds en vue de financer l’entrepreneuriat et l’innovation pour soutenir l’émergence de projets sociaux, culturels et créatifs. Ce nouveau mode permettra en effet de canaliser l’épargne vers de nouvelles opportunités d’investissement. L’idée étant de mobiliser de nouvelles sources de financement au profit des très petites, petites et moyennes entreprises et des jeunes porteurs de projets.

Le texte de loi vise par ailleurs à faire participer activement les Marocains du monde aux projets de développement du pays via un mécanisme de financement simple, sécurisé et transparent. C’est d’ailleurs ce qu’a tenu à souligner Mustapha El Khalfi, porte-parole du gouvernement, en marge du Conseil de gouvernement. «Le projet de loi a également pour objectifs de promouvoir la libération du potentiel créatif et culturel des jeunes et de renforcer l’attractivité et le rayonnement du pôle financier de Casablanca», a-t-il ajouté.

Le texte de loi tend également à accompagner la société civile dans le financement de projets à fort impact social et de développement humain. Techniquement, le financement collaboratif s’axe sur la mise en place de plateformes digitales qui favorisent la mise en relation directe et transparente à la fois entre le porteur de projet et les contributeurs.