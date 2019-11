© Copyright : DR

Les dernières statistiques monétaires publiées par Bank Al-Maghrib font état d’une progression de 5,1% du crédit bancaire à fin septembre, avec un encours total de l’ordre de 898 milliards de dirhams.

La ventilation de l’encours des crédits par objet économique laisse constater une progression de ceux destinés à l’équipement de 3,2% à 177 millions de dirhams. Les crédits immobiliers culminent à 274 milliards de dirhams (en hausse de 3,4%) contre seulement 56 milliards de dirhams pour les crédits à la consommation, en progression de 4,2%.

Par secteur institutionnel, le rythme de progression des concours au secteur non financier s’est accéléré à 4% après 3,5%, traduisant essentiellement une hausse de 4,3% après 3,9% des crédits au secteur privé, les prêts aux sociétés non financières privées et ceux aux ménages s’étant accrus de 4,2% après 3,4% et de 4,5% après 4,3%, respectivement.

En revanche, les concours aux sociétés non financières publiques ont accusé une baisse de 5,6%, soit le même taux enregistré un mois auparavant, selon la note.