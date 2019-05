© Copyright : Brahim Taougar - Le360

Trois projets de décrets sont au menu de la réunion du Conseil de gouvernement, prévue ce jeudi 23 mai sous la présidence du Chef du gouvernement, Saâd Eddine El Othmani.

Le premier projet de décret modifiera la quotité du droit d’importation applicable au blé tendre et ses dérivés.

Le deuxième projet de décret modifie et complète celui appliquant la loi portant Code de la route, relatif aux sanctions et mesures administratives et à la constatation des infractions.

Le troisième projet de décret modifie et complète l’un des décrets d’application des dispositions de la loi portant Code de la route, relatives aux véhicules.

Au menu dudit Conseil figure également l’approbation d’un accord de coopération commerciale et économique entre le Maroc et la Serbie, signé le 6 mars dernier à Rabat.