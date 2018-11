Au Maroc, le secteur de l'artisanat emploie plus d'un million de personnes et contribue à hauteur de 10% au PIB national.

La 7e édition du Salon national de l'Artisanat se déroulera cette année à Agadir, hors de l'axe traditionnel Marrakech-Casablanca-Rabat, du 9 au 18 novembre prochain. Thème de cette année: "l'économie sociale et solidaire, un défi permanent pour un développement territorial inclusif".

Ce salon annuel a notamment pour objectif de communiquer autour des opportunités d'emplois et de richesses générées par l'économie sociale et solidaire.

La présentation de cet évènement a été faite ce lundi lors d'une conférence de presse, animée par Mohamed Sajid, ministre du Tourisme, du transport aérien et de l'artisanat et Jamila El Moussali, secrétaire d'Etat chargée de l'Artisanat et de l'économie sociale.

Mohamed Sajid a estimé que les secteurs du tourisme et de l'artisanat "se complètent en formant une richesse identitaire au sein du patrimoine culturel du royaume".

Quant à Jamila El Moussali, elle a indiqué que ce 7e salon d'Agadir "s'étend sur une superficie de 12.000 mètres carrés avec la participation de 40 exposants de pays étrangers: la Belgique, le Canada, la France, le Sénégal, l'Espagne et la Tunisie, en plus de 600 exposants des différentes régions et provinces du royaume".

Les organisateurs tablent sur quelques 200.000 visiteurs, notamment des professionnels, des étudiants, des touristes et mais aussi des particuliers à la découverte des richesses de l'artisanat du Maroc.