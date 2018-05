© Copyright : DR

Al Barid Bank affirme être prête pour assurer l’interopérabilité nationale et offrir les nouveaux services prévus dans le cadre du projet m-paiement piloté par la Banque Centrale et l’ANRT.

Al Barid Bank, pionnière au Maroc dans le mobile banking, affiche un nouveau record avec plus d’un million de téléchargements de son application Barid Bank Mobile, lancée en 2014. Le nombre de transactions a connu une progression soutenue, passant de 878.000 en 2016 à plus de 3,3 millions de transactions à fin 2017. Cette hausse s’accélère encore depuis le début de l’année 2018 avec plus de 2,4 millions de transactions réalisées durant les 4 premiers mois.

«Les données sur l’usage de l’application montrent un véritable succès des services adoptés au quotidien, notamment les virements, les paiements de factures et les recharges téléphoniques», souligne Al Barid Bank dans un communiqué. La simplicité d’utilisation, l’ergonomie et la richesse des services proposés ont permis la multiplication par cinq du nombre de clients ayant souscrit à Barid Bank Mobile (de près de 100.000 en 2015 à plus de 500.000 clients en 2017). D’ailleurs, plus de 80% des opérations (virements, paiement de factures, paiement d’impôts, recharges téléphoniques...) sont réalisées aujourd’hui via la banque digitale.

Al Barid Bank a traité au premier trimestre 2018 plus de 79% des transactions de paiement mobile ayant transité via la plateforme nationale Fatourati du Centre monétique interbancaire et plus de 32% des transactions sur l’ensemble des canaux digitaux.

Si l’application mobile d’Al Barid Bank a connu autant de succès, poursuit le communiqué, c’est aussi grâce à une tarification étudiée de manière à répondre à un double objectif: encourager le recours au canal digital de la banque et favoriser l’inclusion financière des personnes non bancarisées.

Al Barid Bank se dit prête pour assurer l’interopérabilité nationale et offrir les nouveaux services prévus dans le cadre du projet national piloté par la Banque centrale et l’ANRT. «Dès le démarrage de l’activité paiement mobile national, Al Barid Bank capitalisera sur son avance à travers sa solution Barid Bank Mobile pour assoir son leadership dans le paiement mobile», assure Al Barid Bank.

Pour rappel, Barid Bank Mobile est une solution de paiement mobile et de banque à distance permettant d’effectuer deux catégories principales d’opérations bancaires:

● Opérations quotidiennes à caractère informationnel: consultation du solde et de l’historique des dernières opérations, édition du RIB/IBAN, opposition sur carte, demande de chéquier…

● Opérations à caractère transactionnel: virements, transfert d’argent entre particuliers, transfert d’argent vers les guichets automatiques, paiement de factures, paiement internet et achats de recharges, etc.