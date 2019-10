© Copyright : DR

MeilleurCreditimmo.ma, c’est le nom donné au premier comparateur de crédits immobiliers au Maroc, lancé à l’initiative de la start-up CPI S.A. Son fondateur affirme vouloir démocratiser l’accès aux meilleures offres de financement proposées par le secteur bancaire.

Ce comparateur permet aux utilisateurs de simuler, comparer et choisir l’offre la plus adaptée de financement immobilier parmi les meilleures offres de marché, que ce soit pour un nouveau crédit immobilier ou un rachat de crédit en cours, souligne un communiqué de la start-up.

Celle-ci a levé des fonds en juillet dernier auprès de SEAF, une plateforme internationale de gestion de fonds dont le siège social est basé à Washington, à travers le fonds SEAF Morocco Growth Fund. Le fondateur de ce comparateur, Bachir Benslimane, affirme vouloir démocratiser l’accès aux meilleures offres du marché de crédit immobilier.

La plateforme MeilleurCreditimmo.ma reprend les codes des nouveaux usages en ligne: un simulateur-comparateur permet à l'internaute de renseigner, de manière anonyme, sur les informations liées à son projet d'achat et à sa situation financière. A l'issue de ce questionnaire, il se voit proposer les meilleures offres du marché aussi bien pour un nouveau crédit immobilier que pour un rachat de crédit en cours.

«Nos algorithmes moulinent plusieurs types de données. Nous nous appuyons sur les indicateurs de taux fournis par les banques tous les mois, puis sur les conclusions des dossiers que nous avons nous-mêmes menés», explique Bachir Benslimane.

Lorsque l’utilisateur sélectionne une offre de crédit immobilier, et uniquement s’il demande à être rappelé, il est contacté immédiatement par un expert qui l'accompagne, gratuitement et sans engagement, jusqu'au déblocage de son crédit et la remise des clés, poursuit le communiqué de la start-up.



La plateforme MeilleurCreditimmo.ma permet de centraliser les documents nécessaires à la constitution du dossier et de suivre l’avancement du dossier de crédit.

Le service est gratuit pour le particulier, est-il précisé.



Selon son fondateur, MeilleurCreditimmo.ma ne pratique pas la double rémunération, pourtant très courante dans la profession de courtier, et se rémunère uniquement auprès des banques. « Notre technologie et efficacité opérationnelle nous permettent d'opter pour ce modèle», assure Benslimane.