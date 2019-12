© Copyright : DR

L’AMDIE organise, du 9 au 12 décembre 2019, en partenariat avec la «Sino-International Entrepreneurs Federation», la visite officielle au Maroc d'une délégation chinoise composée de 30 entrepreneurs, représentant plusieurs secteurs d’activités (Banques/finances, Santé, BTP, ingénierie...).

Cette importante délégation chinoise, conduite par Tony Dong, président de l'association chinoise des sociétés publiques, s’est entretenue ce mardi 10 décembre avec My Hafid Elalamy, ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Économie Verte et Numérique, des échanges autour des différentes opportunités d’affaires et d’investissements au Maroc.

Cette initiative vise, en effet, à présenter aux membres de la délégation chinoise l’offre Maroc avec l’ensemble des opportunités d’investissements et d’exportations, et d’exposer les avancées économiques réalisées dans le royaume à travers des rencontres institutionnelles et des visites de sites dans plusieurs villes du Maroc notamment Rabat, Casablanca et Tanger.

«Les échanges économiques sino-marocains ont connu une nouvelle dynamique sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste. Depuis la dernière visite officielle de Sa Majesté en Chine, le Maroc accueille en effet plusieurs investisseurs chinois, dont certains sont leaders mondiaux, et nous sommes aujourd’hui engagés à soutenir cette dynamique », explique My Hafid Elalamy.

Et d’ajouter: «l’Afrique est également une véritable base industrielle qui permet d’améliorer l’accessibilité des marchés et la compétitivité des entreprises chinoises. Le Maroc constitue cette plateforme industrielle par excellence. Le royaume a adhéré à la grande initiative qu’est la «Belt and Road Initiative» portée par la Chine; une adhésion qui témoigne des liens historiques et de la volonté des deux pays d’intensifier leur coopération».



En marge de cette visite, la délégation se rendra à Tanger Tech et au port de Tanger Med, via la ligne à grande vitesse reliant Tanger à Casablanca. Elle prendra également part à des réunions d’affaires et B2B prévus avec des entreprises publiques et privées marocaines.

Notons que ces échanges bilatéraux confirment les efforts déployés pour la promotion de la destination Maroc afin d’assurer une dynamique d’investissement des entreprises chinoises et s’inscrit dans le cadre de la volonté de l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE) d’appuyer l’initiative «One Belt, One Road : route de la Soie».