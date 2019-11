© Copyright : DR

Le ministre de l'Industrie, du commerce et de l'économie verte et numérique, Moulay Hafid Alami, s'est réuni, jeudi à Istanbul, en marge de la 34ème session du Comité permanent pour la coopération économique et commerciale de l'Organisation de la coopération islamique (COMCEC), avec son homologue turque, Ruhsar Peckan.



Lors de cette rencontre, Elalamy a souligné l'aggravation du déficit commercial en faveur de la Turquie et les répercussions négatives de l'Accord de libre-échange Maroc-Turquie sur les entreprises marocaines.



Une source autorisée au ministère de l’Industrie nous confie que les deux ministres ont décidé de constituer une équipe technique commune pour étudier les implications de cet accord, identifier les secteurs exportateurs marocains susceptibles de relever le niveau des exportations marocaines et absorber le déficit commercial.

Ladite commission s’attellera également à trouver les moyens à même de développer les investissements turcs dans le secteur industriel au Maroc.