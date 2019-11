© Copyright : DR

Kiosque360. Une étude relative à la promotion de l’agriculture urbaine au niveau de la commune de Tiznit est lancée. Objectif: participer à la création d’un lien fonctionnel positif entre les zones urbaines, périurbaines et rurales.

L’Agence urbaine de Taroudant-Tiznit-Tata réalise actuellement une étude relative à la promotion de l’agriculture urbaine au niveau de la commune de Tiznit, en vue de soutenir durablement les territoires et de participer à la création d’un lien fonctionnel positif entre les zones urbaines, périurbaines et rurales, en adoptant des mesures incitatives en faveur de la croissance économique et en favorisant la résilience des villes face aux changements climatiques, rapporte le quotidien Aujourd’hui le Maroc dans son édition du 20 novembre.

Le choix de la ville de Tiznit pour accueillir ce nouveau projet n’est pas fortuit, cette dernière étant dotée d’une palmeraie, dite «Targa», pleinement intégrée depuis 2009 dans le périmètre urbain de la commune. Cette palmeraie constitue le poumon vert de la médina de Tiznit. Située au nord de la ville, la palmeraie de Targa s’étend sur une superficie totale de 70 ha et présente un patrimoine écologique et agricole de valeur caractérisé par ses potentialités économiques et son rayonnement historique.

Elle continue de jouer un rôle essentiel dans la vie économique, culturelle et sociale de la médina de Tiznit. Ainsi, cette étude permettra de repenser le périmètre irrigué de Targa comme partie intégrante d’une agglomération de taille moyenne, en forte croissance démographique, qui subit des pressions d’urbanisation. Elle s’assigne pour objectif de participer à la croissance et au rehaussement d’investissements producteurs et créateurs d’emploi dans le domaine agricole, de maîtriser l’étalement urbain, de rééquilibrer le lien entre la ville et sa périphérie rurale, et de mettre en valeur le patrimoine foncier comme une ressource précieuse qu’il convient d’utiliser le plus efficacement possible.

Pour rappel, l’agriculture urbaine est une solution proposée et recommandée par l’Organisation des Nations Unies (UN) et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), en vue de répondre aux défis de l’urbanisation et de la périurbanisation. L’agriculture urbaine est déjà utilisée par environ 700 millions de citadins, selon la FAO.