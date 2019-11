© Copyright : DR

Kiosque360. Depuis son lancement en 2008, ce plan, décliné en deux piliers, a permis d’atteindre des niveaux de production importants et parfois même records dans certaines filières.

Regorgeant d’importantes potentialités agricoles, la région de Rabat-Salé-Kénitra s’est hissée, ces dernières années, à la tête des territoires les plus actifs dans ce domaine. Une dynamique propulsée par le Plan Maroc Vert, un dispositif qui non seulement a insufflé un nouvel élan à l’agriculture nationale mais a fait des régions de véritables locomotives qui tirent l’économie nationale, rapporte le quotidien Aujourd’hui le Maroc dans son édition du 4 novembre.

Au niveau de Rabat-Salé-Kénitra, les réalisations parlent d’elles-mêmes. Des avancées notables ont été réalisées ces dix dernières années, consolidant ainsi la contribution de la région dans ce pilier de l’économie marocaine. En effet, la région a profité de tous les fondements du Plan Maroc Vert pour faire de son agriculture un moteur de développement social et économique.

Dans une interview accordée à ALM, Aziz Bellouti, directeur de l’Office régional de mise en valeur agricole du Gharb et de la direction régionale de l’agriculture de Rabat-Salé-Kénitra, énumère les principales réalisations de cette décennie, ainsi que les grandes perspectives qui marqueront ce nouveau cap. Pour le responsable, les résultats atteints ont fait de ce secteur un pilier de l’économie au niveau de la Région. Rabat-Salé-Kénitra est à la tête des régions dans la participation au PIB agricole national avec 18%.

Grâce à cette dynamique du secteur agricole, le volume global d’investissement dans le secteur agricole a atteint 14,7 milliards de dirhams, dont 52% public et 48% privé. Ce qui a permis de doubler le chiffre d’affaires global (20 milliards de dirhams en 2018 contre 11 milliards de dirhams en 2008) et d’atteindre une valeur ajoutée de 13 milliards de dirhams.

Depuis son lancement en 2008, ce plan, décliné en deux piliers, a permis d’atteindre des niveaux de production importants et parfois même records dans certaines filières. La Région participe actuellement à la production nationale avec des taux très importants selon les filières agricoles. Elle participe avec 100% pour la tomate industrielle du fait qu’elle est la seule région qui la produit, 80% pour l’avocat, le riz, l’artichaut et le tournesol, 70% pour la canne à sucre, 50% pour les fruits rouges, le miel et l’arachide.