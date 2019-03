© Copyright : DR

Kiosque360. Regroupant agronomes, géomaticiens, experts en irrigation et développeurs, la business unit «Agri Edge» existe depuis près d’un an. Et elle a déjà développé un système qui permet à des capteurs d’eau installés dans le sol de déterminer en temps réel la quantité nécessaire.

Optimiser les besoins en eau et encourager l’irrigation raisonnée auprès des agriculteurs. Ce sont quelques-unes des finalités du programme entrepreneurial du Groupe OCP qui a donné naissance à la business unit «Agri Edge» incubée au sein de l’Université polytechnique de Benguerir. C'est ce qu'on peut lire dans l'édition du 1er avril du quotidien Aujourd'hui le Maroc.

Regroupant agronomes, géomaticiens, experts en irrigation de précision et développeurs, cette entité existe depuis près d’un an. Renforcée par le savoir-faire du Groupe, cette business unit a en effet développé un système qui permet à des capteurs d’eau installés dans le sol de déterminer en temps réel la quantité exacte dont chaque culture a besoin.

Cette technologie est actuellement mise en place dans une ferme expérimentale appartenant à un agriculteur dans la région de Rhamna, à plusieurs kilomètres de Benguerir. Oliviers et plantes médicinales et aromatiques sont séparés avec des intercalaires. Cette exploitation agricole est étalée sur 6 hectares. «Grâce à ces capteurs, nous pouvons actuellement économiser 15% d’eau d’irrigation et nous allons bientôt arriver à 25% d’économie d’eau. L’agriculture de précision développée par la business unit permet également de réduire les coûts des fertilisants et des produits phytosanitaires sans impacter le rendement de l’agriculteur», affirme Fayçal Sahbaoui, chargé de la business unit, lors d’une visite de terrain effectuée en fin de semaine dernière, précisant que l’objectif sera d’étendre cette expérience à d’autres régions, notamment là où le besoin s'en fera sentir.

Notons que l’agriculture de précision est un concept qui repose sur la gestion de parcelles agricoles. Il vise l’optimisation des rendements et des investissements tout en cherchant à mieux tenir compte des variabilités des milieux et des conditions entre parcelles différentes ainsi qu’à des échelles intra-parcellaires. Elle vise également à consommer le moins possible d’énergie et d’intrants (engrais, phytosanitaires, eau) en optimisant la gestion de parcelle du point de vue agronomique, environnemental et économique. Elle met à la disposition de l’agriculteur des informations qui peuvent constituer entre autres une mémoire d’exploitation et une aide de prise de décision.