Jamel Debbouze et Miryam Abikzer, fondateurs du groupe Avant-scène.

Jamel Debbouze est le fondateur de l'agence de communication Avant-scène. Avec son associée Miryam Abikzer, il se positionne dans la communication à 360° avec une nouvelle entité en conseil et média baptisée «109» et basée à Casablanca.

L’humoriste marocain Jamel Debbouze se renforce dans la communication globale. Son agence Avant-scène, créée en 2003 à Rabat avec son associée Miryam Abikzer et qui compte également dans son tour de table le fonds de Capital investissement afric Invest, devient un groupe de communication 360° avec le lancement de son entité conseil et média «109» à Casablanca.

«Cet élargissement des périmètres d’expertise de l’agence Avant-scène a pour objectif de la positionner en tant que groupe de communication globale, offrant un accompagnement stratégique 360° à ses clients nationaux et internationaux», déclare l’agence dans un communiqué. Miryam Abikzer ajoute: «à la demande croissante de nos clients, nous avons décidé de développer et d’ouvrir deux entités dédiées au conseil et aux médias pour mieux accompagner les stratégies de croissance des clients aussi bien au Maroc qu’à l’international».

Avec sa nouvelle filiale conseil et média baptisée «109», le groupe Avant-scène ambitionne de devenir un groupe international connu et reconnu pour son savoir-faire, son engagement et sa rigueur qui ne peuvent que conforter sa stratégie de croissance.