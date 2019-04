© Copyright : DR

Kiosque360. Le Maroc veut passer des milliers de commandes de voitures électriques et hybrides avec l’objectif affiché d’atteindre un taux de 30% du parc automobile de l’administration publique d’ici trois ans.

L’Exécutif se fixe un nouveau cap dans l’industrie automobile. C'est ce que nous annonce le quotidien Aujourd'hui le Maroc dans son édition du 28 avril. En encourageant l’arrivée de constructeurs de véhicules avec moteur thermique, les autorités entendent monter en gamme en dopant la production des voitures écologiques, notamment celles disposant de moteurs électriques et hybrides.

En plus des mesures déjà en vigueur en faveur des constructeurs, le gouvernement veut déployer de gros moyens. Ainsi, à partir de cette année, le Maroc veut passer des milliers de commandes de voitures électriques et hybrides avec l’objectif affiché d’atteindre d’ici trois ans un taux de 30% du parc automobile de l’administration publique. Ce parc est estimé à plus de 118.000 véhicules, ce qui fait de lui l’un des plus gros parcs à l’échelle régionale et continentale, voire internationale.

Dans les détails, la décision est déjà prise par le gouvernement de passer les premières commandes dès l’exercice budgétaire en cours. Des commandes qui vont se poursuivre durant les deux prochaines années jusqu’à atteindre le premier objectif. Si ces acquisitions sont destinées à honorer les engagements du Royaume sur le plan environnemental afin de réduire le taux de pollution de l’air, notamment dans les grandes agglomérations, les responsables comptent sur les commandes pour encourager une production locale des véhicules écologiques. Un objectif accessible puisque la production va débuter à l’usine Peugeot de Kénitra. Les lignes de production de cette dernière devraient sortir les premiers véhicules des toutes dernières Peugeot 208. Une voiture capable d’embarquer un moteur électrique dans l’une de ses versions.