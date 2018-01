© Copyright : DR

Kiosque360. En vue de renforcer son attractivité, la zone industrielle de Mghogha se dote de nouvelles infrastructures.

Abritant des entreprises multi-secteurs dont l’alimentaire, l’automobile ou encore le bâtiment, la zone industrielle de Mghogha (Tanger) observe une bonne dynamique. d'ailleurs, rapporte Aujourd’hui Le Maroc qui évoque le sujet dans sa publication de ce 23 janvier, les responsables de la zone industrielle mettent tout en œuvre pour répondre efficacement aux attentes des opérateurs qui s’y sont installés.

Ceux-ci, en effet, multiplient les initiatives pour le confort des occupants des lieux. Et c'est dans cette perspective qu’ils viennent de doter la zone industrielle de nouvelles infrastructures, notamment de locaux sécuritaires et sanitaires. Les responsables, ajoute le quotidien, ambitionnent de poursuivre ce genre d’initiatives pour renforcer les équipements de la zone industrielle et répondre, ainsi, aux exigences des opérateurs.

Un investissement de l’ordre de 4,5 millions de dirhams est alloué à la réalisation de ces nouvelles infrastructures. Le journal précise que l’AZIT, l’association regroupant les entreprises opérant dans cette zone industrielle, est à l’origine de cette initiative.