Le gouvernement dément avoir puisé dans le budget consacré au développement de la région du Souss pour financer des projets lancés à Al Hoceima. Les détails.

Le gouvernement dément tout transfert d’un budget réservé au développement de la région du Souss vers des projets à Al Hoceima. L’information faisait polémique depuis plusieurs heures, au point que des parlementaires de l’opposition ont rapidement réagi en demandant des explications au ministère de l’Economie et des finances.

Dans un communiqué diffusé par le ministère chargé des Affaires générales et de la gouvernance, l’Exécutif nie catégoriquement avoir puisé dans le budget de la région du Souss pour transférer 110 millions de dirhams vers le financement de projets à Al Hoceima. La même source ajoute qu’un tel transfert n’a jamais eu lieu et qu’il n’est tout simplement pas possible d’un point de vue réglementaire.