La société marocaine Agentis décroche un contrat de 97 millions de dollars en Côte d’ivoire

© Copyright : DR

La société marocaine Agentis a décroché un contrat de 97 millions de dollars avec le gouvernement Ivoirien. Le contrat a été signé le week-end dernier à Abidjan et porte sur le projet de la construction et de l'équipement de deux Centres Hospitaliers Régionaux (CHR), à Aboisso et Adzopé.

Lire la suite de l'article sur notre site: le360afrique.com

Par Mehdi Heurteloup