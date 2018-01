© Copyright : DR

Kiosque360. Au Maroc, la richesse par habitant a bondi de 45% entre 2005 et 2014. D’importants gains ont été réalisés au niveau du capital produit et naturel. Reste à mieux exploiter le capital humain.

La richesse par habitant augmente au Maroc. Se basant sur l’analyse de la Banque mondiale pour la période 2005 à 2014, L’Economiste rapporte que la richesse totale par habitant est passée, entre 2010 et 2014, de 34.756 à 40.488 dollars. Mieux, sur une période de 10 ans, la hausse de cet agrégat atteint 45%. Le journal explique cette augmentation par «des gains notables enregistrés dans le capital produit (bâtiments, infrastructures...)», ainsi que dans le capital naturel (forêts et ressources minières...) qui a plus que doublé suite à l’amélioration de la productivité agricole et du développement des réserves minérales. Cependant, la position extérieure nette du pays s’est légèrement détériorée.

L’Economiste note toutefois que cette croissance dissimule de nombreux points de vulnérabilité. En tenant compte de la progression de la population, le journal constate ainsi que la variation nette du patrimoine réel par habitant s’est réduite à 100 dollars en 2014, alors qu’elle était de 400 dollars par personne en 2005, en raison d’un capital humain mal exploité. D’ailleurs, 41% de la richesse totale du Maroc était constituée de ce capital. Ce taux est de 59% en Egypte et 65% au Liban.

L'écart de revenus par sexe est également un point de vulnérabilité. Le journal constate que les femmes ne représentent pas plus d’un cinquième du capital humain total. «Si la parité des sexes dans la richesse du capital humain était atteinte, les niveaux de richesse de ce capital pourraient augmenter de plus d'un tiers».

Les réformes inscrites dans le mémorandum économique du Maroc de 2040 pourraient faire évoluer les choses. Il y a l'éducation, l’amélioration du marché du travail, ainsi que l’accroissement de l'égalité des sexes. Les réformes institutionnelles visant à créer une administration moderne, à améliorer l'investissement public, la gestion financière, la responsabilité et l'accès à l'information sont tout autant importantes.