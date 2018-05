© Copyright : DR

Kiosque360. Les autorités du Souss Massa, en collaboration avec la tutelle, veulent donner un coup d’accélérateur au secteur de l’artisanat. Ainsi, plusieurs initiatives ont été lancées, parmi lesquelles la mise en place d’un label régional pour les produits artisanaux.

La valorisation des produits d’artisanat est une priorité pour la région du Souss-Massa, qui veut booster leur commercialisation. Aujourd’hui Le Maroc nous apprend en effet, dans son édition de ce mercredi 23 mai, qu’un projet est en cours pour créer un label spécifique pour ces produits, dans le but de promouvoir leur qualité par la reconnaissance de leurs spécificités géographiques. D'ailleurs, un cabinet privé vient d’être sélectionné par la tutelle pour prendre en charge l’assurance technique et réaliser des audits de certification pour le compte des unités de production de l’artisanat de la région.

Le journal affirme que ce label régional sera une marque de garantie officielle attestant que le produit est conforme à un ensemble de caractéristiques fixées par un règlement d’usage garantissant un niveau de qualité. Notons que 130 unités, réparties entre les ville d’Agadir, Taroudant et Tiznit, seront auditées dans la région du Souss Massa. Il va sans dire que cette opération revêt une importance capitale pour le secteur artisanal de la région.

Aujourd’hui Le Maroc insiste sur le rôle de ce label destiné à promouvoir les produits artisanaux de la région et le savoir-faire des artisans, ainsi qu'à garantir au client l’authenticité et la qualité des produits. Rappelons que, parmi les produits emblématiques de la région, figurent, notamment, les bijoux de Tiznit et les babouches de Tafraout.

Ce secteur compte, aujourd’hui, 9.760 unités artisanales et emploie de plus de 21.560 personnes.