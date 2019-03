© Copyright : DR

La région de Casablanca-Settat et Casablanca Finance City (CFC) viennent de signer une convention de partenariat relative à une prise de participation par la région de 20% dans le capital de la place financière, pour un montant de 100 millions de dirhams.

La région fait ainsi partie des principaux investisseurs de CFC et devient un membre agissant de son conseil d’administration. La finalité de l'accord est d’améliorer l’aura et l’attractivité de la métropole en tant que hub financier, a affirmé le DG de CFC, Saïd Ibrahimi, notant que l’entrée de la région au capital s’avère bénéfique pour relever une série de défis.



D’après le Global Financial Centres Index (GFCI), réalisé en partenariat par le think tank britannique Z/Yen et le China Development Institute, CFC a terminé l’année 2018 à la 28ème position mondiale, au premier rang en Afrique, devant Johannesburg (52ème), et à la 3ème place dans la région MENA, derrière Dubaï et Abu-Dhabi.