Kiosque360. Le lancement imminent de la Ligne à grande vitesse (LGV) aura un effet bénéfique à bien des égards. Les commerces, le tourisme, l’hôtellerie, l’immobilier… Les secteurs qui en tireront profit sont nombreux.

Dans sa livraison du jour, L’Economiste s’intéresse à l’inauguration imminente de la Ligne à Grande Vitesse (LGV) et son impact. Il estime qu’elle permettra, entre autres, d'optimiser la notion de multimodalité et les synergies induites, dans la mesure où la LGV s’inscrit dans la complémentarité avec le réseau conventionnel.

Le quotidien souligne ainsi que le LGV aura un impact bénéfique à plus d’un égard. L'Economiste explique que l’expérience française a montré que le passage du train à grande vitesse produisait immédiatement un impact sur les commerces et permettait la requalification des quartiers autour des gares, de vastes projets d’aménagement et le développement de nouveaux quartiers d’affaires autour de la gare. Il a également un effet direct sur le tourisme, l’hôtellerie, l’immobilier.

Selon L’Economiste, les villes desservies attirent plus de touristes, d’entreprises, de foires et de salons. Soulignons que le lancement de la LGV au Maroc a fait naître des gares nouvelle génération à l’architecture futuriste. Mohamed Rabie Khlie, DG de l’ONCF, explique que, dans la stratégie de développement et de valorisation des gares, les stations sont conçues pour être parfaitement connectées aux principaux axes des villes et que ces stations sont appelées à jouer un rôle de repère urbain majeur. Selon le journal, les nouvelles gares accéléreront le développement économique, le commerce ou encore l’urbanisme. Elles sont donc de véritables pôles de développement urbain.