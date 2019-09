© Copyright : DR

Kiosque360. Le programme Oranges Conners Morroco a sélectionné 15 nouvelles structures en vue de leur faire bénéficier de savoir-faire dans plusieurs domaines. Outre l’appui matériel, elles disposeront d’un fonds pour l’innovation doté de 16,5 millions de DH.

Plus que quelques jours avant le lancement de la seconde édition du programme Oranges Conners Morroco. Dans son édition du jour, L’Economiste rapporte qu’elles sont «15 startups, triées sur le volet, qui démarreront leur formation pendant 6 mois dans plusieurs domaines dont notamment le business plan, la commercialisation des produits, l’accès aux marchés et les procédures administratives».



Le journal constate un engouement pour ce programme. Pas moins de 120 porteurs de projets ont répondu à l’appel. Les 15 entreprises sélectionnées sont passées par plusieurs étapes: une première analyse suivie d’un booth-camp pour une formation accélérée de trois jours et une soutenance devant un jury. Le quotidien fait savoir que le programme commence à prendre: «Les 15 premières startups, en quelques mois à peine, ont déjà créé 22 emplois dont 12 attribués à des femmes».



Avec des projets innovants, présentant des potentialités, les startups sélectionnées cette années disposeront d’un accompagnement du nouveau fonds, l’OCIF (Orange Corners Innovation Fund), doté d’un capital de 16,5 millions de DH. Il a été créé, comme le précise L’Economiste, pour soutenir les meilleurs projets innovants des startups incubées par ce programme.



Lors de sa première édition déjà, 4 startups se sont vu accorder un appui de 30.000 DH après avoir franchi certaines étapes. Le journal fait savoir que cinq entreprises privées hollandaises sponsorisent cette opération alors que d’autres apportent une aide morale.



L’Economiste précise que l’initiative s’inscrit dans le cadre d’Oranges Conners Morrroco, incubateur initié par le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas pour l’Afrique et la région Mena. Le programme est monté dans les locaux du Centre marocain de l’innovation et de l’entreprenariat social et s’aligne avec la mission des Pays-Bas qui consiste à apporter une contribution positive à la croissance économique du Maroc.