Sisal Group, spécialiste des jeux physiques et en ligne en Italie, vient de remporter l’appel d’offres de la Société de gestion de la loterie nationale (SGLN) pour l’exploitation des jeux, de son réseau de distribution, du marketing et de la commercialisation de ses produits.

À compter du 1er janvier 2019, Sisal Group aura en charge la gestion et le développement d’un portefeuille de jeux qui comprend des loteries instantanées, des jeux en ligne, des courses virtuelles et des machines de loteries interactives.

«La concession prévoit la fourniture, l’installation et la maintenance d’un nouveau système de développement de jeux pour le compte de la Société de Gestion de la Loterie Nationale», indique le groupe italien dans un communiqué.

Créée en 1946, Sisal est la première entreprise agréée par l’Etat italien dans le secteur des jeux de hasard. Elle fait partie des dix premiers opérateurs mondiaux dans le secteur des services de paiement avec plus de 45.000 points de vente dans toute l'Italie.

Le groupe gère les loteries SuperEnalotto, SiVinceTutto, Win for Life, Eurojackpot et VinciCasa. Il est également présent dans le secteur des paris sportifs avec Sisal MatchPoint, et en ligne à travers le site Sisal.it et les applications mobiles.