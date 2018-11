© Copyright : DR

Avec une part des IDE de 35% en moyenne sur la période 2010-2017, la France reste le principal investisseur au Maroc, loin devant les Émirats-Arabes Unis (13%), les États-Unis (7,4%) et l'Arabie saoudite (5,5%), révèle, jeudi, la DEPF, relevant du ministère des Finances.

Les flux d’Iinvestissements directs étrangers (IDE) en provenance de la France ont baissé de 15% à 9,4 milliards de dirhams (MMDH) au titre de l'année écoulée, après une progression de 22% en 2016, fait savoir la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) dans un bilan des échanges entre le Maroc et la France au cours de l’année 2017.

La répartition sectorielle de ces investissements montre une prépondérance du secteur industriel, suivi de l’immobilier, des activités financières et de l’énergie, eau et assainissement. En Afrique, le Maroc reste le premier destinataire des investissements français avec 27% des projets d’IDE en 2016, suivi de l’Afrique du Sud (12%), de la Côte d’Ivoire (12%) et de la Tunisie (9%), relève la même source.

En termes de coopération financière, le royaume est le premier bénéficiaire des prêts de l'Agence française de développement (AFD), avec près de 2 milliards d'euros de financements accordés entre 2010 et 2016 pour soutenir les politiques publiques, en particulier le Plan d’accélération industrielle, le Plan Maroc Vert, le Plan Halieutis, le Plan Solaire et le Programme "Villes sans bidonvilles", souligne la DEPF.

Quant aux transferts des Marocains résidant en France, ils se sont établis à 23,4 milliards de dirhams en 2017, en hausse de 5,2% après 3,5% en 2016, représentant ainsi une part de 35,4% des transferts totaux des MRE, niveau comparable à celui de 2016, mais inférieur à celui observé dans les années 2000 (plus de 40%).

Par ailleurs, la France reste le premier pays d’origine des transferts des MRE, loin devant l’Italie (9,4%), l’Espagne (8,7%), l’Arabie saoudite (7,1%), les Emirats arabes unis (6,6%) .

Sur le plan touristique, les arrivées de touristes de la France ont enregistré une hausse de 7,7% en 2017 pour atteindre un record de 3,5 millions (y compris les MRE), après deux années de baisse (-1,3% en 2016 et -4,9% en 2015), fait observer la DEPF, ajoutant que la part de la France dans le total des arrivées touristiques a atteint 31,1% durant l'année précédente contre 36,3% en 2010.

Le document fait également savoir que les flux générés par le tourisme en provenance de la France ont atteint 21,7 milliards de dirhams en 2017, en hausse de 2% par rapport à 2016 après un repli de 4,3% en 2015.