35, c’est le nombre de futurs leaders qui seront formés à travers le programme «LeAD Campus» de l’Agence française de développement (ADF), qui vient de lancer un appel à candidatures pour constituer sa prochaine promotion 2018, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 13 février. Un programme qui signe sa troisième édition et qui a fait ses preuves, puisqu’il a été mis sur pied pour répondre aux besoins des entreprises et «parfaire les formations initiales» des talents africains, explique au journal Nicolas Péjout, directeur de Sciences Po Executive Education. Derrière cette formation, de nombreux partenaires, à savoir l’Institut supérieur de management de Dakar, l’Université du Cap en Afrique du Sud, Sciences Po Executive Education et l’AFD.

La particularité du «LeAD Campus»? Sa diversité. Le programme combine aussi bien les aspects liés au leadership et au développement personnel que des modules de management. Il est également ouvert à un public assez large. En effet, les personnes du secteur privé comme celles du secteur public, les entrepreneurs, les responsables d’ONG, les cadres de l’administration, peuvent se porter candidats. Concrètement, cette formation, compatible avec l’activité professionnelle des participants (enseignement à distance et trois séminaires (Cap, Dakar et Paris)), est un accompagnement spécifique leur permettant de développer leur vision, leurs compétences et leur projet business.