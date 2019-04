© Copyright : Dr

La mise en place du nouveau plan stratégique quinquennal de la Fondation marocaine pour l’éducation financière (2019-2023) intervient dans un contexte marqué par l’adoption d’une stratégie nationale d’inclusion financière ayant identifié l’éducation financière comme levier fondamental transverse.

Le nouveau plan stratégique quenquennal a été adopté lors de la sixième réunion du conseil d’administration de la Fondation, tenue le vendredi 29 mars 2019 sous la Présidence du Wali de Bank Al-Maghrib et en présence de l’ensemble de ses membres.



Le nouveau plan stratégique de la FMEF a été défini partant du bilan de mise en œuvre de son premier plan stratégique et du benchmark d’expériences internationales réussies en la matière.

Prônant une démarche ouverte et concertée, la FMEF a organisé avec ses membres et partenaires des ateliers de réflexion stratégique en vue de faire contribuer toutes les parties prenantes à la définition des axes de ce nouveau plan, à l’identification des segments de la population à prioriser, prenant en compte les cibles recensées par la stratégie nationale d’inclusion financière. Il s'agit également de tracer les grandes lignes des programmes d’éducation financière pour lesdits segments. Les ateliers ont permis également de discuter le rôle, les responsabilités et le périmètre d’intervention de chaque partie prenante, ainsi que la mission de coordination de la FMEF.

Partant de la volonté de faire de la Fondation une institution de référence nationale et internationale en matière d’éducation financière au Maroc, ce plan s’articule autour de deux axes stratégiques:

1. Renforcer le dispositif institutionnel, opérationnel et partenarial de la FMEF afin d’améliorer l’impact de ses programmes d’éducation financière;

2. Développer et déployer les programmes d’éducation financière aux segments et cibles identifiées.



Les membres de la FMEF ont réitéré leur appui et engagement pour réussir la mise en œuvre de ce plan et faire de l’expérience du Maroc en éducation financière un modèle à l’échelle régionale et internationale.

Ci-après, la liste des membres du conseil d’administration de la Fondation marocaine pour l’éducation financière:



- Ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;



- Ministère de l’Economie et des finances, direction du Trésor et des finances extérieures;



- Ministère des Habous et des affaires Islamiques;



- Secrétariat d’Etat auprès du ministère du Tourisme, du transport aérien, de l’artisanat et de l’Economie sociale, chargée de l’Artisanat et de l’économie Sociale;

- Bank Al-Maghrib;

- Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale;



- Autorité marocaine du marché des capitaux;



- Groupement professionnel des banques du Maroc;



- Fédération marocaine des sociétés d’assurance et de réassurance;



- Fédération nationale des associations de microcrédit;



- Association professionnelle des sociétés de financement;



- Bourse de Casablanca;



- Confédération générale des entreprises du Maroc;



- Agence nationale de lutte contre l’analphabétisme.