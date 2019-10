© Copyright : DR

Trois start-ups ont décroché le prix "Start Your Project, with Fondation Crédit du Maroc et Bidaya" visant à lutter contre l'exclusion sociale et soutenir la création de l'emploi.

Ce prix est une plateforme de valorisation des projets à caractère social et environnemental initiée par la Fondation Crédit du Maroc en partenariat avec Bidaya, incubateur social Green Tech au Maroc du Groupe SOS Pulse, indique la Fondation Crédit du Maroc dans un communiqué.

Par catégorie, le prix de l'Entrepreneuriat social a été décerné à Mamiam pour son projet à fort impact social, celui de l'Entrepreneuriat environnemental à Lowtech Lab pour son projet à fort impact environnemental, alors que Circus a été le coup de cœur pour son engagement social et environnemental. La start-up Mamiam promeut l'empowerement des mamans au foyer et en situation difficile à travers la formation, l'autonomisation financière, l'employabilité, et l'expérience, tout en offrant aux consommateurs une large gamme de plats fait-maison, de qualité, racontant une histoire humaine.

Pour sa part, LowtechLab vise à créer un lieu de conception, développement et commercialisation de produits alternatifs aux high tech, fortement consommateurs d’énergie et de ressources naturelles, tout en répondant aux besoins essentiels des citoyens. De son côté, Circus est un projet qui consiste à collecter les déchets électroniques, à les démanteler et à les valoriser en créant des objets connectés. La collecte est effectuée auprès des entreprises et des centres de tri en échange de certificats RSE ou auprès des ménages, grâce à une application mobile, en échange d’une compensation financière après valorisation et vente.

Ouvert à l'ensemble des entrepreneurs ayant réalisé et terminé leur incubation au sein des 5èmes et 6èmes promotions de Bidaya, "Start Your Project, with Fondation Crédit du Maroc et Bidaya" permet d'offrir aux équipes gagnantes une base solide pour démarrer leurs projets, indique la même source, notant que les entrepreneurs sont accompagnés durant toute l’année avec Bidaya en leur donnant accès à des espaces de co-working, des formations, du coaching ainsi que l’accès à un réseau mondial de startups.

Lors d'une première sélection faite sur 13 startups, 6 (Mamiam, LowtechLab, Circus, Ewash, Scube et Tbibcom) ont été choisies pour soutenir leur projet devant un jury, composé des membres de la Fondation Crédit du Maroc, de Bidaya et de la société civile À l’issue d’une séance de présentation riche en débats, le jury a délibéré pour sélectionner les 3 projets les plus méritants qui se verront accompagner dans leur démarche de développement.

Crédit du Maroc au travers de sa Fondation accompagne les jeunes entreprises et participe concrètement au programme de lutte contre l’exclusion sociale et de soutien à la création d’emploi dans les secteurs du développement durable, à travers l’accompagnement des entrepreneurs sur un plan financier (les lauréats de ce prix gagneront chacun 25.000 dhs pour pouvoir lancer et développer leur activité), le mentoring par des experts Crédit du Maroc (les collaborateurs Crédit du Maroc se tiennent à disposition des startupers pour les accompagner dans leur développement, les challenger et les soutenir dans leurs démarches). Il s'agit également d'une offre bancaire adaptée avec la possibilité d'ouverture d'un compte professionnel en vue de faciliter aux lauréats leur quotidien pour pouvoir se concentrer sur leur activité.

Créée en 2017, la Fondation Crédit du Maroc a pour ambition de favoriser l'autonomie économique des bénéficiaires en investissant dans des projets créateurs de valeurs sociales et l'innovation durable. Elle opère ainsi dans quatre axes d'engagement à savoir, l'inclusion financière, l'inclusion sociale, l'entrepreneuriat social et la culture.