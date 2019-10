© Copyright : DR

Kiosque360. L’industrie du marbre recèle un potentiel de croissance loin d’être exploité. Mais le manque de visibilité, la baisse de la production, l’informel freinent son essor.

Avec à peine 2% du chiffre d’affaires de l’industrie des matériaux de construction, la filière marbre reste encore sous-exploitée. C’est ce que rapporte L’Economiste dans son édition du jour. Le journal insiste, précisant qu’elle ne représente pas plus de 1% de la valeur ajoutée et 8% des emplois.

Le problème réside dans l’informel qui représente 50% des acteurs. Le quotidien estime les opportunités nombreuses avec une consommation locale en constante augmentation mais qui profite davantage aux importations (Italie, Espagne, Turquie, Egypte). Or les gisements en marbres fossilisés sont importants mais la production nationale décroche depuis 2007, se situant entre 300 et 400.000 tonnes/an.

Selon L’Economiste, «la quantité extraite est de 1 million de m3/an. Elle est alimentée par près de 307 carrières occupant une superficie globale de 1.388 hectares. Sur ce total, 42% des unités sont artisanales. Une vingtaine d’entreprises de taille intermédiaire y opèrent réalisant un chiffre d’affaires de 30 millions de DH. 90% du tissu composé de petites entités (5 millions de CA)».



Parmi les freins évoqués par le quotidien, il y a le manque de valorisation, les défis de la qualité, de la montée en gamme des produits et des processus ainsi que de la formation. Sans parler du «manque d’attractivité du secteur en raison de la sous-exploitation des ressources géologiques de marbre et de la complexité des procédures d’octroi de concession et d’autorisation d’exploitation». Les durées des concessions (entre 3 et 5 ans renouvelables) sont jugées trop courte. Les demandes portent sur l’allongement des délais jusqu’à 20 ans.



Le journal rappelle le lancement d’un écosystème marbre à l’horizon 2020 qui va permettre la mise en place d’une nouvelle approche de gestion des carrières de marbre, l’attraction de nouveaux investisseurs, le développement des PME et TPE ainsi que l’accompagnement à l’export des acteurs, notamment en Afrique. Objectif: 8.000 emplois directs, 600 millions de DH de valeur ajoutée, plus de 2,9 milliards de DH de chiffre d’affaires et 570 millions de DH d’investissement. A date, 400 millions de DH ont été investis dans cette filière.



Le futur écosystème marbre devrait permettre «la réduction de la facture énergétique des acteurs, la régulation du marché et l’intégration de l’informel, la normalisation et le contrôle de l’application des normes ainsi que l’amélioration de la compétitivité à l’international». Le package comprend des aides de l’Etat sous forme de prime à l’investissement matériel et immatériel plafonnée à 10 millions de DH par projet locomotive. Une aide qui se situe entre 25 à 30% de l’investissement pour les trois premiers projets, 20 à 25% pour les 7 autres projets et 15% pour les éventuels projets sélectionnés. De plus, au moins 30 PME/TPE seront soutenues