Kiosque360. Le souverain a défini les bases fondamentales des diverses mutations que connaîtra le Royaume, tout en donnant ses hautes orientations pour accompagner une nouvelle génération de projets.

Après 20 ans de réalisations et de projets dans différents secteurs, le Maroc passe à la vitesse supérieure. Ainsi, une nouvelle génération de projets annonce une mutation profonde pour le Royaume dans les années à venir, peut-on lire dans l’édition du 31 juillet du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

Dans son discours adressé à la Nation le 29 juillet 2019 à l’occasion du 20ème anniversaire de son accession au Trône, le souverain a défini les bases fondamentales des diverses mutations que connaîtra le Royaume, tout en donnant ses hautes orientations pour accompagner une nouvelle génération de projets. «Le devoir de clarté et d’objectivité impose de nuancer ce bilan positif dans la mesure où les progrès et les réalisations, d’ores et déjà accomplis, n’ont malheureusement pas encore eu des répercussions suffisantes sur l’ensemble de la société marocaine», a souligné SM le Roi, indiquant que certains citoyens perçoivent sans doute mal les retombées de ces réalisations sur leurs conditions de vie, notamment en termes de satisfaction de leurs besoins quotidiens et singulièrement en ce qui concerne la fourniture de services sociaux de base, la réduction des inégalités sociales, le renforcement de la classe moyenne.

Les questions sociales: Une priorité! Dans son discours, le roi Mohammed VI a exprimé sa peine de voir que des citoyens marocains, ne représenteraient-ils que 1% de la population, continuent à vivre dans la précarité et le dénuement matériel, d’où l’importance particulière donnée aux programmes de développement humain, à la promotion des politiques sociales pour parvenir in fine à la satisfaction des attentes pressantes des Marocains. «Comme Je l’ai souligné dans le discours de l’année dernière, Je n’aurai de répit que lorsque tous les obstacles auront été éliminés, que des solutions appropriées auront été apportées aux problèmes de développement et aux questions sociales», assure le souverain. Pour y parvenir, SM le Roi a indiqué que cet objectif supposait une vision globale et des projets menés à bonne fin grâce à des ressources qualifiées et des conditions favorables.