© Copyright : DR

Kiosque360. L’impôt sur les pensions de retraite des fonctionnaires servies par la CMR soulève beaucoup d’interrogations. Le groupe socialiste au Parlement interpelle le Département des Finances pour mette fin à cette injustice.

Dans sa publication de ce mardi 22 janvier, Les Inspirations Eco rapporte que l’impôt sur les pensions de retraite des fonctionnaires servies par la CMR soulève beaucoup d’interrogations. Pourquoi l’Etat continue-t-il à imposer doublement le même revenu, se demande le journal qui explique que la première imposition touche l’IR normal et les cotisations versées à la caisse, tandis que la seconde ponction concerne l’impôt sur la pension de retraite.

Le ministère des Finances est d'ailleurs pointé du doigt par les députés. En effet, le groupe socialiste, qui a adressé une question au département de Mohamed Benchaâboun, qualifie cette double imposition d’injustice à l’égard des retraités. Les députés de ce groupe estiment que le ministère doit justifier cette situation car, jusqu’à présent, le Département des Finances a préféré garder le silence sur ce sujet. Les socialistes interpellent donc Mohamed Benchaâboun et demandent aussi à connaître les mesures que le ministre envisage de prendre pour rectifier cette injustice, ainsi que les délais prévus pour parvenir à une solution, précise Les Inspirations Eco qui ajoute que les députés craignent une pension de plus en plus faible pour les retraités, alors même que le coût de la vie ne cesse d’augmenter. Pour les socialistes, il faut impérativement mettre fin à cette double imposition.