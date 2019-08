© Copyright : DR

Kiosque360. Le ministère de tutelle vient de mettre en place une plateforme électronique permettant aux professionnels de l’hébergement touristique classé de télédéclarer quotidiennement les nuitées.

La déclaration des nuitées dans les établissements d’hébergement touristique classés se digitalise. Le ministère de tutelle vient de mettre en place une plateforme électronique permettant aux professionnels de l’hébergement touristique classé de télédéclarer quotidiennement les nuitées, nous annonce le quotidien Aujourd’hui le Maroc dans son édition du 8 août.

Les professionnels de l’hébergement touristique concernés sont invités à s’inscrire sur https://www.stdn.ma. Cette plateforme remplacera ainsi la déclaration manuelle. Elle permettra entre autres de substituer le support papier à une télédéclaration en ligne quotidienne, de gagner en temps et en moyens grâce à la déclaration instantanée et à distance des nuitées enregistrées, ainsi que de disposer d’un espace consultatif «statistique» permettant d’avoir de la visibilité sur l’évolution de l’activité du secteur.

A noter que des comités préfectoraux et provinciaux, regroupant les représentants des différents partenaires, ont été mis en place pour suivre le déploiement de la plateforme et accompagner les professionnels du tourisme, en sus des guides didactiques et autres informations publiés sur le site de la plateforme.