Le soutien financier de l'UE au Maroc donne peu de résultats. C’est la conclusion de la Cour des comptes européenne dans son dernier rapport. Explications.

Selon ce nouveau rapport de la Cour des comptes européenne, l’aide financière de l'UE au Maroc, injectée dans le Trésor public du royaume, entre 2014 et 2018, n'a apporté qu'une faible valeur ajoutée et n'a pas permis de soutenir les réformes.

Les experts de cette cour estiment que la Commission européenne a voulu répondre aux besoins recensés dans les stratégies nationales et de l'UE, mais elle a réparti les fonds sur un trop grand nombre de secteurs, ce qui a pu en affaiblir l'impact.

Ils ont également constaté que la gestion, par la Commission, des programmes d'appui budgétaire en faveur du pays a fait les frais de faiblesses dans la manière dont ils ont été conçus, mis en œuvre et suivis, ainsi qu'en matière d'évaluation des résultats. Ce rapport rappelle que l'UE est le plus grand pourvoyeur d'aide au développement en faveur du Maroc. Ainsi, pour la période 2014‑2020, la Commission a programmé 1,4 milliard d'euros d'aides, principalement dédiées à trois secteurs prioritaires: les services sociaux, la progression vers un Etat de droit et une croissance durable.

Fin 2018, la Commission avait conclu des contrats pour un montant de 562 millions d'euros et versé près de 206 millions d'euros au titre de son instrument d'appui budgétaire pour promouvoir les réformes et la réalisation des objectifs de développement durable.

Dans son rapport, la cour recommande à la Commission de concentrer l'aide sur un plus petit nombre de secteurs, d'améliorer les indicateurs de performance afin qu'ils permettent une évaluation objective, de renforcer les procédures de contrôle relatives aux décaissements, d'intensifier le dialogue sectoriel et enfin d'accroître la visibilité du soutien apporté par l'UE.