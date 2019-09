© Copyright : DR

Kiosque360. Pour un investissement total de 214 millions de dirhams, la nouvelle Cité des métiers et des compétences devra s’étendre sur une superficie globale de 15 ha.

C’est parti pour le projet de la Cité des métiers et des compétences d’Agadir, qui sera une véritable référence en la matière au niveau régional, peut-on lire dans l’édition du 5 septembre du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

L’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) a lancé récemment un appel d’offres relatif aux études architecturales et à la conduite des travaux de ce projet, et ce pour un investissement total de 214 millions de dirhams. La nouvelle Cité des métiers et des compétences élira domicile dans la Commune de Drarga, située à l’entrée de la ville d’Agadir, et devra s’étendre sur une superficie globale de 15 ha.

Cette Cité vise à favoriser l’insertion des jeunes dans la vie active et proposera des formations répondant aux spécificités et aux potentialités de la région Souss-Massa, à la fois dans les métiers liés aux domaines d’activités porteurs de l’écosystème local, mais aussi dans les métiers du futur tels que le digital-offshoring, tout en portant un intérêt particulier aux autres secteurs, en l’occurrence l’agriculture, l’agro-industrie, la pêche maritime, l’artisanat, le tourisme, la santé, l’industrie et l’industrie navale. La construction de cette Cité s’inscrit dans le cadre de la feuille de route relative au développement de la formation professionnelle qui, présentée devant Sa Majesté le Roi Mohammed VI en avril dernier, prévoit la création d’une nouvelle génération de Centres de formation et la modernisation des méthodes pédagogiques, outre l’amélioration de l’employabilité des jeunes à travers des formations qualifiantes de courte durée.

Cette structure multisectorielle et multifonctionnelle constitue la pierre angulaire de cette feuille de route qui préconise des méthodes pédagogiques privilégiant la maîtrise des langues, l’approche par compétences et accorde la priorité à l’implication des professionnels, notamment en favorisant la formation en milieu professionnel à travers l’alternance et l’apprentissage. Il va sans dire que ladite Cité d’Agadir vient accompagner le Plan régional d’accélération industrielle au niveau de la formation des ressources humaines nécessaires pour l’installation de huit écosystèmes industriels. Ce plan vise à créer 24.000 nouveaux emplois, en partenariat avec des fédérations professionnelles.