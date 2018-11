© Copyright : DR

Kiosque360. Les plans de retraite sont défiscalisés en cas de transfert vers la CIMR. Un aubaine pour la Caisse qui promet, en plus, une meilleure rémunération.

La CIMR s’attaque ouvertement à la clientèle des assurances. La Caisse, rapporte L’Economiste dans son édition du jour, propose aux détenteurs d’un plan d’épargne retraite auprès d’une compagnie d’assurance de souscrire à «Al Moustakbal Individuel, une solution d’adhésion à titre individuel au régime». Il faut dire qu’elle a un atout qui peut faire mouche: «la défiscalisation du transfert des primes et cotisations des contrats d’assurance ou de caisses de retraite vers un autre organisme, possible depuis janvier 2018». Il faut, pour cela, «transférer la totalité du capital constitué» et le verser directement sur les comptes de la caisse de retraite, sans passer par les mains de l’assuré. Ainsi, pour ce transfert, le souscripteur de l’assurance retraite peut bénéficier ultérieurement de l’exonération fiscale, s’il décide de transférer le reste à une autre compagnie d’assurance.

Il n’y a pas de «restriction en termes d’âge pour le contrat signé». Par conséquent, l’obligation de cotiser pendant six ans pour prétendre à l’avantage fiscal n’est pas applicable dans ce cas. A noter que les affiliés qui transfèrent le capital constitué auprès d’une compagnie d’assurance bénéficient d’une revalorisation de leur épargne CIMR.

Sont concernés par ce produit les salariés déjà adhérents, ainsi que les personnes souhaitant adhérer au régime à titre individuel. Les professions libérales, les travailleurs indépendants, les fonctionnaires, sont également ciblés. Même les souscripteurs d’un plan d’épargne retraite peuvent adhérer à la CIMR, à condition d’y transférer le capital constitué.

Pour commercialiser son produit, la CIMR «promet, selon l’âge de l’affilié, ses niveaux de cotisations, la date de son adhésion, des taux de rendement jusqu’à 30% supérieurs à ceux des compagnies d’assurance et la réversibilité de la pension au conjoint en cas de décès». A ce jour, la Caisse, qui compte 2.000 adhérents, ambitionne de placer 15.000 prospects pour 2019. Question de «compenser le manque d’adhésion des entreprises en raison de l’impact de la retraite complémentaire sur la trésorerie et la difficulté de faire marche arrière».

Ce processus est, selon le quotidien, entièrement digitalisé.