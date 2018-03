© Copyright : Dr

Malgré le contexte actuel, marqué par l'imminence du renouvellement de ses instances, la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) reste pleinement engagée dans la reprise du dialogue social.

Les espoirs d’une réelle relance du dialogue social ont repris ces derniers jours après la réunion tenue entre le chef du gouvernement et les principales centrales syndicales. Les deux parties auraient même tracé les contours de ce que sera le dialogue social durant le mandat actuel du gouvernement, à en croire les conclusions de cette réunion. Toutefois, certains doutent que son officialisation soit rapide, en raison du contexte particulier auquel est confronté le patronat. Ce dernier est, de fait, une partie prenante à tout accord conclu dans le cadre du dialogue social. Mais la CGEM est aujourd’hui à la veille du renouvellement de ses instances, y compris de sa présidence. Cela affectera-t-il l’agenda du dialogue social?

A en croire une source au sein du patronat, le dialogue social n’a jamais été interrompu à cause de la CGEM. Au contraire. Avant même la rencontre de cette semaine entre les syndicats et Saâd-Eddine El Othmani, le patronat avait déjà rencontré les parties impliquées dans le dialogue, y compris le chef du gouvernement. «L’implication de la CGEM dans le dialogue social ne peut être remise en question à cause des élections ou du renouvellement de ses instances. Les engagements pris restent en vigueur, quelle que soit l’équipe qui dirige le patronat», explique notre source.

Pour rappel, une nouvelle réunion devrait avoir lieu entre la CGEM et le chef du gouvernement dans les prochains jours, avec pour objectif de lancer rapidement un dialogue tripartite qui, à terme, devrait déboucher sur un accord satisfaisant pour l’ensemble des parties.