Kiosque360. Une nouvelle convention a été conclue entre la CNOPS et la CDG pour un mandat de gestion pour la gestion financière de l’AMO des étudiants. Les détails.

Un nouveau portefeuille vient d’être confié à la Caisse de dépôt et de gestion (CDG). Voilà ce que nous annonce Aujourd’hui le Maroc, dans sa livraison du 23 février. La CDG et la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale (CNOPS) ont signé une convention portant sur la gestion des ressources financières du régime AMO des étudiants.

La CNOPS mandate la CDG pour gérer les réserves de sécurité, les réserves pour prestations restant à payer, ainsi que les éventuels excédents du régime de l’Assurance maladie obligatoire que la CNOPS gère en vertu de la loi.

Grâce à ce partenariat, la CNOPS tout en se conformant aux dispositions réglementaires en matière de gestion financière de l’AMO, continuera de bénéficier de la sécurité et de la rentabilité qui lui procure la CDG, compte tenu de la nature des fonds confiés et contribuera à la consolidation de l’épargne institutionnelle. De son côté, la CDG de par sa mission de tiers de confiance dans la gestion des mandats qui lui sont confiés par l’Etat, dont notamment ceux relatifs à la protection sociale , retraite et assurance maladie obligatoire, apporte les moyens humains et techniques ainsi que son savoir-faire pour la gestion financière des fonds AMO “étudiants”, au mieux des intérêts de ce régime.

Les deux partenaires ont convenu de mettre en place un comité de suivi pour convenir de l’allocation stratégique d’actifs, proposer les objectifs de rendement et de risque, ainsi que les marges de tolérance dont peut disposer le gestionnaire et apprécier les performances de la gestion. Ce n’est pas la première fois que les deux organismes s’allient dans le domaine de la prévoyance. La CNOPS avait mandaté en 2007 la CDG pour gérer les fonds de l’AMO secteur public.