Le nouveau règlement général de la Bourse de Casablanca qui s’inscrit dans le cadre de la refonte des textes régissant le marché des capitaux, entrera en vigueur au cours du quatrième trimestre 2019.

Cette nouvelle version du règlement général, élaborée en étroite collaboration avec la direction du Trésor et des finances extérieurs et l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC), représente une avancée majeure dans la modernisation du marché boursier marocain, souligne la Bourse de Casablanca dans un communiqué.

Les nouvelles dispositions confèrent à la Bourse de Casablanca plus de flexibilité dans la mise en place des outils nécessaires au développement du marché. Cette flexibilité permettra de s'adapter plus aisément aux attentes des émetteurs et des investisseurs nationaux et internationaux, est-il ajouté.

Grâce à ces dispositions, la Bourse de Casablanca aura, notamment, la possibilité d'ajuster les règles relatives à l'admission à la cote des instruments financiers, à leur séjour et à leur radiation. D'ailleurs, le nouveau règlement général fixe les modalités d'admission et de séjour relatives à la nouvelle organisation avec un marché principal et un marché alternatif, dédié aux titres émis par les petites et moyennes entreprises (PME).

Chaque marché disposera de compartiments réservés aux différents types d'instruments ainsi qu'un compartiment dédié aux investisseurs qualifiés.

Le nouveau règlement offre également la possibilité de coter les titres émis par les Organismes de placement collectif, tel que les organismes de placement collectif en immobilier (OPCI) et les fonds négociés en Bourse (ETF, Exchange Traded Fund).

Plus globalement, ce règlement général, vient en support à certaines initiatives de la feuille de route "Ambition 2021" de la Bourse de Casablanca.