© Copyright : DR

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a exprimé son intention de renforcer ses liens avec le Maroc, en prévoyant l'octroi d'autres prêts pour financer divers projets socio-économiques.

Cette annonce a été faite à la veille de la visite qu'effectuera son président Suma Chakrabarti à Rabat. En effet, le président de la BERD, est attendu le mardi 20 février dans la capitale administratif du royaume où il s'entretiendra avec des membres du gouvernement ainsi qu'avec des hauts responsables chargés des investissements, de la finance et de l'économie.

Selon la BERD, le but de cette visite au Maroc vise le renforcement de la coopération bilatérale, sachant que la Banque européenne est un important partenaire du Maroc avec un total d'investissement de plus de 1,5 milliard d'euros.

Ces prêts ont permis de financer 36 projets et de soutenir 400 petites et moyennes entreprises marocaines. Dans un communiqué, Suma Chakrabarti a souligné que "le Maroc a bien progressé dans la réforme économique et le développement et nous sommes impatients de contribuer à l'économie du pays avec plus d'investissements".