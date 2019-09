© Copyright : DR

Le groupe Banque Centrale Populaire a signé, ce mercredi 25 septembre 2019, une nouvelle convention de partenariat avec l’Association Marocaine pour l’Industrie et le Commerce Automobile (AMICA).

Ladite convention porte sur l’extension de son offre produits, en dirhams et en devises, à destination des opérateurs locaux et des investisseurs internationaux, souligne la BCP dans un communiqué.

Paraphée à Tanger, en marge du Salon de la sous-traitance automobile, entre le ministre de l’Industrie, Moulay Hafid Elalamy, et Kamal Mokdad, DG BCP et International, et Mohamed Lacham, président de l’AMICA, cette convention intègre une offre globale et innovante en faveur des opérateurs pour le financement de leurs besoins d’investissement et d’exploitation, ainsi qu’une offre à des conditions préférentielles au profit des salariés du secteur automobile.

La signature de cet accord stratégique intervient à la veille de l’ouverture de la nouvelle agence de la filiale Chaabi International Bank à Atlantique Free Zone, poursuit le communiqué de la BCP, citant son DG, Kamal Mokdad.