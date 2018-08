Le vice-président tunisien du Groupe de la Banque mondiale pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), Ferid Belhaj, lors de sa rencontre avec Mohamed Benchaaboun, ministre de l'Economie et des Finances.

Kiosque360. L’institution financière internationale veut monter en puissance au Maroc en ce qui concerne son niveau d’engagement. Un nouveau cadre de partenariat, qui démarrera dès janvier 2019, vient d’être mis en place.

Dans sa livraison en kiosque ce vendredi 31 août, La Vie Eco rapporte que le groupe Banque mondiale est en train de revoir ses priorités pour le Maroc. En effet, selon Ferid Belhaj, vice-président du groupe pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), en visite de travail au Maroc, accompagné d’une forte délégation, le niveau d’ambitions au Maroc sera relevé. Une bonne nouvelle pour le royaume, sans doute.

D’ailleurs, un nouveau cadre de partenariat entre le Maroc et la Banque mondiale vient d’être conclu. L’hebdomadaire précise que son enclenchement est fixé pour janvier 2019, et qu’il couvrira la période 2019-2023. Soulignons que Ferid Belhaj a rencontré le tout nouveau ministre de l’Economie et des Finances, Mohamed Benchaâboun, et que leurs discussions ont porté sur plusieurs sujets d’intérêt pour les deux parties.



La Vie Eco précise que ce nouveau cadre marquera le démarrage d’une nouvelle approche plus ciblée que les précédentes, avec des résultats qui auront plus d’impact sur la santé socioéconomique du royaume. Dans les détails, elle est axée sur deux bases (implication de la jeunesse et création d’emplois) qui vont notamment marquer les cinq prochaines années.



Pour la Banque mondiale, il est désormais primordial d’innover en vue de répondre efficacement aux défis du pays. L’institution financière internationale entend mettre l’accent, dans sa relation avec le Maroc, sur les niches qui permettent à la fois de créer de la valeur et de positionner le royaume en tête de file sur la scène internationale.



La Banque mondiale justifie d’ailleurs sa nouvelle approche par les résultats obtenus dans sa relation stratégique avec le Maroc ces dernières années. L’hebdomadaire souligne entre autres que le nouveau cadre de partenariat mis en place a aussi pour objectif de baisser la dette publique à 60% du PIB.