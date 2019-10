La banque britannique HSBC envisage de licencier 10.000 autres employés

Près de l'entrée du siège social de HSBC, dans la city de Londres.

© Copyright : DR

Le géant bancaire britannique HSBC envisage de supprimer 10.000 nouveaux emplois, selon le Financial Times de ce lundi, deux mois après le départ de son patron et une première annonce de 4.000 suppressions de postes, face aux nombreux défis à relever entre guerre commerciale, Brexit et taux bas.