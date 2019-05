© Copyright : DR

Kiosque360. La plateforme baptisée MEM by CGEM a réussi à drainer, en deux ans d’existence, 489 adhérents. L’objectif étant d’atteindre prochainement 1.000 inscrits.

Depuis sa création en juillet 2017, la plateforme Marocains entrepreneurs du Monde (MEM) s’inscrit dans une logique de coopération sociale et économique dédiée à une catégorie spécifique des Marocains du monde. Il s’agit, en effet, des entrepreneurs de la diaspora pour qui cette 13ème région est dédiée. Bien qu’il soit virtuel, ce territoire économique de premier plan, baptisé MEM by CGEM, a pu développer sa visibilité et sa notoriété en misant sur les compétences de Marocains résidant à l’étranger et sur l’image d’un Maroc en marche, peut-on lire dans les colonnes du quotidien Aujourd'hui le Maroc, dans son édition du 22 mai.

Cette plateforme, fruit d’un partenariat fructueux entre le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger et des affaires de la migration et la Confédération générale des entreprises du Maroc, a réussi à drainer en deux ans d’existence 489 adhérents. L’objectif étant d’atteindre prochainement 1.000 inscrits. Un grand effort de prospection a été mené durant ces 22 mois d’exercice. Différentes missions ont été organisées en vue d’approcher les Marocains entrepreneurs du monde dans différents pays de résidence.

Pour favoriser l’échange avec les MEM, une cellule d’information et d’orientation a été mise en place. De même, de nombreux outils ont été développés sur la Toile, favorisant la consultation en ligne des opportunités d’investissement au Maroc ainsi que des programmes d’aide à la création d’entreprises. En termes de coopération, la 13ème région s’est associée récemment à l’agence de développement belge pour la mise en œuvre d’un projet fédérateur. Il est question du Maghrib Belgium Impulse (MBI). L’objectif étant d’apporter un appui aux Marocains résidant en Belgique, en vue de concrétiser leurs investissements au Maroc. Le programme s’articule autour d’une campagne de communication qui fournira dans un premier temps, aux investisseurs potentiels, les informations nécessaires pour présenter leurs candidatures. Un jury devra statuer sur 30 porteurs de projets qui bénéficieront, dans ce sens, d’un accompagnement personnalisé pour la création de leurs entreprises au Maroc.