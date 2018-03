© Copyright : DR

Le groupe américain Nexteer Automotive, un équipementier spécialisé dans les systèmes de direction et de transmission pour véhicules, lance jeudi 22 mars à Kénitra les travaux de sa première usine au Maroc et en Afrique pour un investissement global de sept millions d'euros.

Construite sur une superficie de 18.000 m², cette usine sera la première pour la multinationale en Afrique et la 25e dans le monde.

Le début de sa production est attendu en 2019. La cérémonie de lancement des travaux aura lieu en présence notamment du ministre de l'Industrie, de l'investissement et de l'économie numérique, Moulay Hafid Elalamy et de Nike Richardson, président de Nexteer Automotive.

Cette nouvelle usine approvisionnera le marché marocain et le marché international. Appartenant au Groupe industriel Pacific Century dont le siège est au Michigan aux Etats-Unis, Nexteer est le quatrième producteur au monde des systèmes de direction et de transmission, avec plus de 10.000 employés répartis sur ses 20 usines de fabrication. Ses clients se composent principalement des grands constructeurs mondiaux de l'automobile.