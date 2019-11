© Copyright : DR

Les opportunités d’investissement au Maroc et l’apport du royaume aux efforts de développement en Afrique ont été au centre d’une session, «Invest in Morocco», en marge de l’Africa Investment Forum organisé par la Banque Africaine de Développement (BAD), du 11 au 13 novembre à Johannesburg.

Prenant part à cette rencontre, le président de la commission «Diplomatie économique, Afrique et Sud-Sud» de la CGEM, Laaziz El Kadiri, a mis en avant le rôle joué par le secteur privé marocain dans la consolidation de l'intégration africaine ainsi que les actions menées par la CGEM pour le renforcement du partenariat économique du Maroc avec ses pays africains frères, en déclinaison de la vision royale pour le continent.



El Kadiri a également présenté les opportunités offertes par le royaume aux investisseurs africains avec un marché de plus d’un milliard de consommateurs grâce aux 55 accords de libre-échange signés par le Maroc.

Le représentant de la CGEM a saisi l'occasion pour appeler les acteurs économiques d'Afrique du Sud et du Maroc, respectivement premier et deuxième pays investisseurs en Afrique, à joindre leurs efforts en matière de co-investissement et à créer de nouvelles synergies en faveur du développement du continent et de ses populations.