© Copyright : DR

L’opération dont le montant avoisine 110 millions de dirhams devra être entérinée lors d’une assemblée générale extraordinaire prévue le 1er octobre prochain. D’ici la fin de l’année, le groupe Jet Contractors prévoit d’augmenter son capital d’un montant de 268 millions de dirhams.

Jet Contractors vient d’annoncer l’acquisition de la totalité du capital de Moroccan Contractors Associates (MCA), le spécialiste du gros oeuvre, propriété de AR Corporation et d'Amine Daoudi, ce dernier étant également le gérant de la société. «Cette acquisition vient renforcer davantage l'intégration industrielle de Jet Contrators en tant que général Contractor de référence dans le bâtiment complexe, par l'internalisation de certains maillons manquants de la chaîne de valeur, et plus particulièrement le génie civil», souligne Jet Contractors dans un communiqué publié suite à la réunion de son conseil d'administration, jeudi 9 août.

Forêt de Bouskoura: un autre gros marché pour Jet Contractors



Le réglement de la transaction se fera en deux temps:

- 85 millions de dirhams à la signature, dont 20% en numéraire et 80% en créances destinées à faire l'objet d'une conversion de titres Jet Contractors lors de la prochaine augmentation de capital de la société.

- Un complément de prix de 25 millions de dirhams, conditionné par la performance opérationnelle de MCA sur 2018 et 2019.

Sur le plan financier, poursuit la même source, cette opération, couplée à l'augmentation de capital déjà annoncée de 200 millions de dirhams, viendrait renforcer les fonds propres de Jet Contractors et améliorer les résultats consolidés du groupe.

Le Conseil d'administration a décidé de proposer à l'Assemblée générale extraordinaire d'autoriser une seule augmentation de capital à réaliser en 2018 de 268 MDH structurée en deux tranches:



200 millions de dirhams à libérer en numéraire et réservés aux actionnaires et aux détenteurs des droits préférentiels de souscription.

Une tranche de 68 millions de dirhams à libérer en compensation de créances liquides et exigibles sur la société, issues de l'acquisition de MCA. Les droits préférentiels de souscription de cette tranche seront supprimés en faveur de AR Corporation et Amine Daoudi.